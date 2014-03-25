Украина на заседании ООН будет настаивать на демилитаризации Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель министра иностранных дел Даниил Лубкивский.

Читайте такжеПан Ги Мун раскритиковал ядерные государства за нарушение гарантий безопасности Украины

“В рамках ООН мы прилагаем максимум усилий, чтобы разрешить конфликт, который начался на нашей земле. Практической инициативой является проект Резолюции ООН, где речь идет о территориальной целостности и нерушимости границ Украины. Мы четко и ясно доводим свою позицию: территориальная целостность и нерушимость границ Украины и недопустимость вмешательства во внутренние дела”, - сказал Лубкивский.

Также он считает, что выведение украинских войск из Крыма не помешает поднять вопрос о демилитаризации полуострова.

“Никоим образом вывод украинских военных из Крыма не является ошибкой. Демилитаризация - это процесс общебезопастностного характера. В нем могут быть разнообразные этапы”, - сказал заместитель главы МИД.

Кроме того, Лубкивский добавил, что не только Крым, но и весь Черноморский регион необходимо освободить от большого количества российской военной техники.

“Вообще весь бассейн Черного моря должен быть освобожден от присутствия военной техники в том количестве, которое сегодня существует и используется Российской Федерацией”, - сказал Лубкивский.

В то же время он признал, что процесс демилитаризации Крыма будет непростым и долговременным.

“Природа этого процесса сложная. Это природа дву- и многосторонних договоренностей, а также решений ООН”, - сказал заместитель министра.

Как сообщал УНИАН, 24 марта состоялось заседание СНБО, на котором было принято решение поручить Министерству обороны провести передислокацию воинских частей в Крыму.