ООН готово сыграть любую роль для обеспечения мирного процесса в Украине

Об этом заявил заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джефри Фельтман сегодня в Донецке в ходе встречи делегации с руководством Донецкой области, передает корреспондент УНИАН.

Председатель Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута призвал ООН помочь вывести военных и мирных граждан, желающих покинуть Крым.

«Сегодня есть угроза тем гражданам, которые находятся в Крыму, особенно военным. И вот здесь нам хотелось бы, чтобы ООН сделала все возможное, вместе с другими странами, чтобы обеспечить безопасный коридор выезда того населения, которое хочет вернуться и той техники, которая находится там», - сказал руководитель области.Читайте такжеООН готова оказать Украине помощь в организации выборов Президента

По его словам, «сегодня продолжаются конфликты, их провоцируют и, к сожалению, уже есть жертвы».

Также Тарута отметил, что в Крыму «есть дискриминация по поводу других взглядов, и это касается представителей средств массовой информации, то есть, журналистов, представителей Украинской православной церкви Киевского патриархата и национальных меньшинств, и это и есть проблема, которую мы самостоятельно не сможем решить».

В ответ на обращение председателя ОГА Фельтман сказал, что сейчас «ООН стала размещать своих представителей по защите прав человека по просьбе украинского правительства», к ним «скоро присоединятся также представители ОБСЕ, и проводимый мониторинг поможет прояснить и разрешить ситуацию».Читайте такжеПостпред США в ООН сравнила Россию с вором

Фельтман также ответил Таруте, что Генеральный секретарь ООН при посещении Москвы и Киева «поднимал вопрос, который Вы озвучили – это защита военного контингента в Крыму». И, по словам представителя ООН, после этой встречи было заявлено, что здесь «ООН готово сыграть любую роль для обеспечения мирного процесса».