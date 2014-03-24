Глава Донецкого облсовета: Языковой вопрос уже более 20 лет - сплошная спекуляция

Для сохранения целостности Украины необходимо введение русского языка, как второго государственного, считает председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на встрече с журналистами.

«Языковый вопрос, сегодня он снова обострен, уже больше 20 лет сплошная спекуляция… Самое страшное, что на одни и те же грабли люди наступают и наступают», - отметил Шишацкий.

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Он убежден, что, «если центральная власть заявляет, что она готова уважать русский язык, депутаты это поддерживают, пусть Верховная Рада принимает решение».

По мнению главы облсовета, с введением в Украине второго государственного языка, исчезнут спекуляции по языковому вопросу, и сохранится целостность страны.

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«Примет Верховная Рада решение о том, что русский язык – второй государственный, тогда люди здесь поверят, что это все серьезно, и все спекуляции по этому поводу закончатся. Я не вижу вообще этой проблемы. По сравнению с сохранением такого государства, как Украина это (языковый вопрос - УНИАН), вообще не вопрос. Это должно решиться быстро в ближайшее время, если есть, действительно, ответственность политиков по сохранению целостности Украины», - объяснил Шишацкий.

Глава облсовета также подчеркнул, что «в европейских странах это обычная практика – наличие двух государственных языков».