Глава Донецкого облсовета: Языковой вопрос уже более 20 лет - сплошная спекуляция
По мнению Шишацкого, с введением в Украине второго государственного языка сохранится целостность страны.
Для сохранения целостности Украины необходимо введение русского языка, как второго государственного, считает председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на встрече с журналистами.
«Языковый вопрос, сегодня он снова обострен, уже больше 20 лет сплошная спекуляция… Самое страшное, что на одни и те же грабли люди наступают и наступают», - отметил Шишацкий.
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Он убежден, что, «если центральная власть заявляет, что она готова уважать русский язык, депутаты это поддерживают, пусть Верховная Рада принимает решение».
По мнению главы облсовета, с введением в Украине второго государственного языка, исчезнут спекуляции по языковому вопросу, и сохранится целостность страны.
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«Примет Верховная Рада решение о том, что русский язык – второй государственный, тогда люди здесь поверят, что это все серьезно, и все спекуляции по этому поводу закончатся. Я не вижу вообще этой проблемы. По сравнению с сохранением такого государства, как Украина это (языковый вопрос - УНИАН), вообще не вопрос. Это должно решиться быстро в ближайшее время, если есть, действительно, ответственность политиков по сохранению целостности Украины», - объяснил Шишацкий.
Глава облсовета также подчеркнул, что «в европейских странах это обычная практика – наличие двух государственных языков».