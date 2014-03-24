В вооруженные силы уже мобилизованы свыше 10 тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий сегодня на брифинге.

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Он отметил, что “мобилизация продолжается”.

Как сообщал УНИАН, 17 марта, Верховная Рада приняла закон "О частичной мобилизации".

Мобилизация проводится в течение 45 суток. Председателю СБУ, начальника Управления государственной охраны Украины, председателю Службы внешней разведки Украины, высшего командования Национальной гвардии Украины, руководителям центральных органов исполнительной власти, которые имеют в своем подчинении воинские формирования, оперативно-спасательную службу гражданской защиты, следует перевести подчинены воинские формирования Украины, оперативно-спасательную службу гражданской защиты на организацию и штаты военного времени.

Призыв военнообязанных, в том числе резервистов, и поставки транспортных средств для обеспечения потребностей вооруженных сил, Национальной гвардии предусмотрено осуществить в объемах, мобилизационными планами с учетом резерва.