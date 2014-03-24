Парубий говорит, что Путин не отказался от нападения на Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий заявляет, что Россия не отказалась от плана нападения на территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

По словам Парубия, на сегодняшний день на границах с Украиной продолжает находиться почти 100-тысячный боевой отряд российской армии, готовый к вторжению на территорию Украины, несмотря на все заявления официального Кремля.

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“Мы можем сегодня утверждать, что продолжается действие их плана под условным названием “Русская весна”, продолжаются попытки дестабилизации ситуации в юго-восточных регионах Украины”, - заявил Парубий.

Он заметил, что практически каждый день украинской стороне удается задерживать диверсионные группы, которые перебрасываются в большинстве своем с территории РФ с целью дестабилизации ситуации в юго-восточных регионах, захвата админзданий.

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“Только за сегодняшний и вчерашний день в городе Одесса была задержана преступно-диверсионная группа в составе 4 человек, которые были вооружены автоматами и пистолетами. В Черниговской области был задержан гражданин РФ при попытке переправить через границу боеприпасы, в Херсоне был арестован подозреваемый, который занимался незаконным сбором данных об украинских войсках”, - сказал Парубий, прибавив, что сегодня в 4 утра было совершено нападение на склад стрелкового оружия в Одесской области.

Также Парубий отметил, что в течение последнего времени арестовано несколько лидеров экстремистских группировок, которые ставили своей целью дестабилизировать ситуацию в восточных регионах.

“Следовательно, общая операция, которая была запланирована с самого начала (Россией — УНИАН), как быстрое действие в 8 юго-восточных областях, она продолжается, и далее перебрасываются диверсионные группы с целью дестабилизировать ситуацию, чтобы создать основания для вторжения российских войск на территорию Украины», - сказал секретарь СНБО. Причем наибольшая опасность, по словам Парубия, сейчас наблюдается в Одесской области, которая находится на границе с Приднестровьем.

Именно поэтому, по словам Парубия, основной для Украины является оборона границ и на юге, и на востоке государства. Он напомнил, что Украина уже завершила развертывание всех боевых частей армии в пограничных регионах страны.

Как сообщалось, 23 марта исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Дещица заявил, что опасность начала войны России с Украиной растет.

«Мы не знаем, что на уме у (президента России Владимира) Путина и каково будет его решение. Поэтому положение стало еще более взрывоопасным, чем на прошлой неделе», – сказал Дещица.

По его словам, в настоящее время такая ситуация, несмотря на то, что мировое сообщество пытается с помощью дипломатических мер и санкций остановить Россию.

При этом Дещица подчеркнул, что в случае вторжения России на континентальную часть Украины украинцы готовы защищать свою Родину.