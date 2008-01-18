Вероятный преемник Семенюк получил добро в спецкомиссии ВР
10:28, 18 января 2008Политика
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Заседание состоялось вчера
|Андрей ПОРТНОВ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя спецкомиссии Валерий ПИСАРЕНКО.
По его словам, заседание комиссии, на котором была рассмотрена кандидатура А.ПОРТНОВА, состоялось 17 января.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагает парламенту уволить Валентину СЕМЕНЮК с должности председателя Фонда госимущества и назначить представителя БЮТ А.ПОРТНОВА.
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