НДП, ПОРА-ПРП, Литвин и Вече совместно возмутились

Блок народно-демократических партий, Гражданский блок ПОРА-ПРП, Народный блок Литвина и партия «Вече» заявляют о необходимости пересчета голосов на всех без исключения избирательных участках Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление было распространено на совместной пресс-конференции в Киеве.

В заявлении отмечается, что представители политических партий и избирательных блоков – участников выборов – оценивают процесс голосования в целом как честный и демократичный. «Вместе с тем, базируясь на многочисленных доказательствах, объем которых стремительно растет, мы констатируем, что подсчет голосов на избирательных участках Украины проводился с масштабными нарушениями, не отображает волеизъявления граждан и существенно влияет на достоверность результатов выборов», отмечается в заявлении.

Подписанты заявления, отмечая исключительную важность доверия к результатам выборов в украинском обществе и среди международного сообщества на фоне выборов Президента Украины 2004 года, заявляют о необходимости пересчета голосов: «Считаем, что такое решение будет соответствовать высоким стандартам демократии и мировой практике. Подобный подход был продемонстрирован на выборах президента США и президента Польши». Они отмечают, что представляют миллионы украинских граждан, поэтому считают, что их позиция требует срочного реагирования. Авторы заявления обращаются с исками в суды относительно необходимости пересчета голосов на всех избирательных участках Украины, а также в ЦИК - с требованием воздержаться от обнародования официальных результатов голосования до момента окончательного рассмотрения всех поданных жалоб и пересчета голосов, и призывают Президента Украины выступить гарантом соблюдения конституционных прав и свобод граждан и демократии в Украине.

Также подписанты обратились ко всем партиям, общественным организациям, которые владеют фактами нарушений во время подсчета голосов, поддержать их позицию.