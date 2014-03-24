Автомайдан наведался к Яценюку

Как сообщает 5 канал, возле имения в с.новые Петровцы автомайдановцев встретила жена премьера и пригласила их во двор.

Активисты приехали напомнить, что большинство требований майдана до сих пор не выполнены, и что они хотели бы вскоре увидеть, как в стране начнется люстрация, борьба с коррупцией, а виновные в гибели активистов Евромайдана - будут попадать за решетку. Также требовали закрыть границу с Россией.

"Виновные - до сих пор не наказаны. Конечно, прошел только месяц, но те судьи, те гаишники, которые нас останавливали, которые отбирали права - они до сих пор хорошо себя чувствуют и при должности, и при власти", - заявил активист Автомайдана Александр Кравцов.

"Чтобы власть была подконтрольна, чтобы они чувствовали, что не смогут безнаказанно какие-то свои дела проворачувати", - добавил еще один активист Вадим Савун.

Жена Арсения Яценюка Тереза спокойно отреагировала на появление "гостей"

"Это абсолютно адекватно для любой развитой страны, европейской. Поэтому гражданское общество всегда должно помогать и контролировать власть",- отметила Тереза Яценюк.