СМИ: Украина может потерять Центр испытания космических средств

Кроме того, часть персонала Центра перешла на сторону сепаратистов. Уже в течение трех недель около 230 его военнослужащих находятся в неопределенном положении.

Об этом корреспонденту Радио Свобода рассказала супруга одного из военнослужащих Елена Одуванчик. Она вынуждена была уехать из Крыма с двумя маленькими детьми еще до установления там нелегитимной границы. Женщина сообщила, что работники Центра отправили на материковую Украину всех женщин и детей, однако сами остались.

Читайте такжеРоссийские оккупанты захватили Базу измерений и авиаремонтный завод в ЕвпаторииТем работникам Центра, которые перешли на сторону сепаратистской власти Крыма, последняя пообещала высокие зарплаты. Другая часть коллектива не изменила присяге и надеется на передислокацию.

Национальный центр управления и испытания космических средств подчинен Государственному космическому агентству Украины. Отсюда происходит управление полетами космических аппаратов, здесь происходит исследования дальнего космоса с использованием собственных технических средств, осуществляется контроль космического пространства и геофизический мониторинг, а также испытания космической техники. Немало информации, которую предоставляет НЦ УВКЗ, украинское государство использует в экономических интересах. Центр работает в рамках национальных и международных космических программ.