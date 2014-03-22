Крымские татары собираются возродить национально-освободительное движение

Об этом сообщил председатель рабочей группы по резолюциях траурных митингов крымских татар Недим Халилов, передает Радио Свобода.

По его словам, основной целью такого движения является восстановление национальной государственности крымскотатарского народа, прерванной, начиная с 1783 года.

Читайте такжеТатары не пойдут из Крыма - ДжемилевНедим Халилов заявил, что до момента восстановления государственности крымскотатарского народа на территории Крымского полуострова должно действовать законодательство Украины и нормы международного права, а не законодательство Российской Федерации.

Рабочая группа по резолюциях траурных митингов крымских татар была создана 30 июля 2013 года в Симферополе во время собрания инициативных граждан. Траурные митинги крымских татар чтят память жертв сталинской депортации крымскотатарского народа. Они регулярно проходят на территории Украины, начиная с 1991 года.