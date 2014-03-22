В ПАСЕ "единогласно и сурово" осуждают действия России в Крыму

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) чрезвычайно обеспокоена агрессией Российской федерации против Украины.

Об этом сказала президент ПАСЕ Анна Брассер во время встречи с и.о. президента Украины, председателем Верховной Рады Украины Александром Турчиновым.

Как сообщает пресс-служба ВР, Турчинов обсудил с делегацией Парламентской Ассамблеи Советы Европы в составе Президентского комитета и содокладчиков Мониторингового комитета по Украине во главе с президентом ПАСЕ Брассер ситуацию в Украине, особое внимание уделив событиям в АР Крым.

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По словам Турчинова, несмотря на угрозы и давление Российской Федерации, ”мы подписали Соглашение об Ассоциации с ЕС, тем самым подтвердив, что Украина скоро присоединится к семье европейских стран”.

Турчинов подчеркнул, что, несмотря на агрессию со стороны РФ, власть продолжает реформирование силовых структур, судебной системы и административную реформу.

Он отметил, что власть делает все, чтобы отвечать критериям ЕС и ПАСЕ относительно демократизации Украины. ”Но на пути стабилизации ситуации стала циничная агрессия РФ на территории Крыма”, - сказал Турчинов, прибавив, что агрессия против Украины - это не только вызов для нашей страны, это и вызов для всей системы мировой безопасности. ”Мы надеемся на реальную поддержку наших стратегических партнеров и гарантов нашей территориальной целостности”, - прибавил он.

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Также, в контексте обсуждения предстоящих президентских выборов Турчинов отметил, что власть убеждена в том, что выборы 25 мая пройдут прозрачно, демократически и эффективно. ”Мы должны восстановить функционирование прозрачной избирательной системы. Мы приветствуем все мониторинговые группы наших партнеров на этих выборах”, - отметил он.

В свою очередь Брессер подчеркнула, что приехавшая в Украину делегация ПАСЕ включает в себя председателей всех политических групп, представленных в Ассамблее. ”Мы приехали сюда с председателями всех политических партий, чтобы показать, что в ПАСЕ чрезвычайно обеспокоены агрессией Российской федерации против Украины”, - сказала она. ”Наша позиция - мы единогласно и сурово осуждаем действия России в Крыму”, - подчеркнула Брассер.

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Кроме того, Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере реформирования законодательства, судебной системы и системы правоохранительных органов.

”Мы готовы сотрудничать с вами и всячески помогать в вопросе реформирования законодательства, судебной системы и системы правоохранительных органов, конституционной реформы и нового избирательного законодательства. У нас чрезвычайно большой опыт в этих вопросах, и мы готовы поделиться им с вами”, - прибавила Президент ПАСЕ.

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Подытоживая, А. Турчинов напомнил, что украинская делегация в ПАСЕ поддержала инициативу ряда членов Ассамблеи о лишении членства Российской Федерации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

”Агрессивное поведение России противоречит тем принципам, на которых создавалась ПАСЕ. Такая деятельность не совместима с членством в этой организации”, - прибавил он.