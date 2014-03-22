Немецкий министр назвал аннексию Крыма попыткой расколоть Европу

Аннексия Крыма Россией является попыткой расколоть Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Арсением Яценюком сегодня в Киеве.

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”То, которое состоялось в Крыму в прошлое воскресенье (16 марта), принятие решения Советом Федерации (России) и, в конечном итоге, интеграция Крыма на территорию Российской федерации - это все нарушение международного права и попытка расколоть Европу”, - отметил он.

Штайнмайер также подчеркнул, что Европа ”не может мириться с этими обстоятельствами, и не может позволить, чтобы опять повторилось кровопролитие” в Украине.