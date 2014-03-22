Киселев назвал "наступлением на свободу слова" санкции ЕС

Об этом он заявил, выступая в специальном выпуске программы Владимира Соловьева на канале "Россия-1" и отвечая на вопрос, как он относится к сообщениям о включении своего имени в список санкций ЕС, пишет РИА Новости.

Киселев отметил, что не видел официальных бумаг.

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"Если это так, то, на мой взгляд, это последнее дело - принимать санкции против журналистов", - сказал он, назвав решение ЕС "откровенным наступлением на свободу слова", что "противоречит основополагающим европейским документам о правах человека".

Как сообщал УНИАН, 21 марта Евросоюз увеличил на 12 фамилий список граждан России и Украины, против которых введены санкции за действия по аннексии Крыма. В целом ЕС ввел санкции против 33 человек