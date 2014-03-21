Замгоссекретаря США во время визита в Днепропетровск не увидела ни антисемитов, ни экстремистов

„Я здесь увидела украинцев”, - отметила Шерман.

Шерман сообщила, что сегодня она также встречалась с крупнейшим еврейским сообществом в Украине в днепропетровском центре „Менора” „для того чтобы спросить, правдивы ли вопросы антисемитизма для нового правительства”.

„Я услышала, что это неправда. В действительности я услышала, что все в Днепропетровской области имеют равные права и являются ответственными гражданами, которые работают с губернатором и его командой для лучшего будущего”, - отметила Шерман.

По ее словам „есть много людей, которые говорят о многих ужасных вещах, которые происходят по всей Украине".

„Но сейчас я вижу только общее желание украинского народа лучшего, демократического будущего”, - заявила Шерман.

По ее словам, США с радостью поддерживают Украину на пути к этому будущему и верят в целостную суверенную страну.

Шерман также сообщила, что санкции США относительно российских граждан и организаций будут продолжены, чтобы сказать России о деэскалации и необходимости уважать право.

„Президент и государственный секретарь послали меня сюда, чтобы продемонстрировать нашу солидарность и поддержку украинскому народу в это трудное время. Очевидно, перед страной стоят большие вызовы, в первую очередь относительно безопасности, политические и экономические вызовы. США хотят выразить свою поддержку Украина в преодолении препятствий, чтобы пройти путь к прозрачным президентским выборам 25 мая”, - отметила Шерман.

Как сообщал УНИАН, 2 марта исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов назначил Игоря Коломойского председателем Днепропетровской областной государственной администрации, уволив с этой должности Дмитрия Колесникова.

Ранее Коломойский заявил, что в условиях неприкрытой военной агрессии со стороны России и роста сепаратиских настроений на Востоке и Юге страны он сам изъявил желание возглавить Днепропетровский регион, чтобы успокоить население и предотвратить противостояние митингующих.