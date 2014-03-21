Куратор Крыма – плохой шпион, но хороший распильщик

Фюрер России Владимир Путин выполняет обещания – в экстренном порядке присоединяет к РФ «украденный» у Украины Крым. Он уже подписал указ об образовании Крымского федерального округа и назначил своим полпредом в нем Олега Белавенцева – вице-адмирала, выпускника Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища – человека с весьма подмоченной репутацией. Что неудивительно, ведь, будучи вхожим в круг приближенных к Владимиру Владимировичу (Белавенцев – соратник министра обороны Сергея Шойгу), невозможно быть «чистым».

Одно из самых «грязных» пятен жизненного пути Белавенцева – изгнание из Англии в 1985 году за шпионаж. И дело не в том, что он в тот момент был сотрудником КГБ – этот факт биографии у нынешнего российского руководства – обязательный пункт в резюме, а в том, что Олег был позорно разоблачен – и с карьерой шпиона пришлось попрощаться.

Зато неудавшийся штирлиц состоялся как бизнесмен. В 1998 году Белавенцева назначили на пост первого заместителя гендиректора ФГУП «Росвооружение». Экспорт российского оружия – миллиарды долларов в год. Развернуться было где. В итоге, о «нечистых» делишках Белавенцева, судя российским же СМИ, ходили легенды. Поэтому, можно смело говорить, путинский куратор Крыма – человек не бедный и знает толк в том, как зарабатывать на казне. Будет ли новому федеральному округу России от этого легче – посмотрим, хотя, злые языки судачат, дескать, такие люди за сложности жизни рядового гражданина не переживают. С другой стороны, нельзя исключать и другой вариант подоплеки данного кадрового решения: наворовался – а теперь пойди, поотрабатывай.

А отрабатывать-то есть что. После того как в мае 2012 года Сергей Шойгу стал губернатором Московской области, Олег Белавенцев стал управделами губернатора и областного правительства. Последний год Белавенцев, после назначения Шойгу главой Минобороны, занимал пост гендиректора ОАО «Славянка», известного по последнему нашумевшему коррупционному скандалу в России («Славянка» оказывает услуги Министерству обороны РФ по комплексному эксплуатационно-техническому обслуживанию и санитарному содержанию фондов военных городков).

Отличился Белаванцев в «Славянке» тем, что установил тысячи душевых в казармах Минобороны. Кстати, может, этот ценный опыт пригодится – ведь, как изветсно. у Крыма наблюдаются некоторые проблемы с водопроводм. Кстати, и с госзакупками в Крыму новый наместник может поспособствовать – опыт у него имеется. В свое время, едва прейдя в «Славянку», он проигнорировал уголовные дела по фактам хищений средств Минобороны прежним руководством предприятия, и продолжил их практику: сразу после назначения объявил тендер на закупку восьми японских внедорожников Toyota Highlander в люксовой комплектации. Когда СМИ поинтересовались – уместна ли покупка – в «Славянке» ответили: мы не обязаны перед вами отчитываться, а автомобили нам нужны.

Что ж, уже в ближайшее время мы увидим (и, возможно, российские налогоплательщики – тоже), на какие нужды, отчитываться по которым перед СМИ представителю фюрера в Крыму не пристало, пойдет бюджет федеральной помощи для «новой русской территории».