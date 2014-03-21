В больницах Киева остаются 126 участников акций

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения КГГА.

За минувшие сутки врачи «скорой» оказали медицинскую помощь 21 человеку, из них 13 участников акций протеста – госпитализированы.Читайте такжеКоличество погибших во время массовых акций протеста возросло до 102 человек

Среди причин госпитализации – закрытые черепно-мозговые травмы, обострение хронических болезней, травмы различного характера, говорится в сообщении.

В целом за период с 18 февраля, согласно оперативной информации,к врачам «скорой» за медицинской помощью обратились 1 тыс. 440 участников массовых мероприятий в центре столицы.

Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии 15-03.