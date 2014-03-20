Евросоюз решил повременить с экономическими санкциями против России

Большинство стран Евросоюза склоняются к тому, чтобы на открывающемся в четверг в Брюсселе саммите ЕС сделать паузу и придержать "стадию три", то есть финансово-экономические санкции против России, пишет ZN.ua со ссылкой на REUTERS.

"Ни особого желания, ни консенсуса по вопросу о переходе к "стадии три" в данный момент нет", - заявил один из европейских чиновников, участвующий в подготовке дискуссии на саммите.

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По данным европейских чиновников, лидеры стран ЕС, возможно, ограничатся расширением списка лиц, на которые распространяются визовые санкции и замораживание авуаров, а финансово-экономические санкции оставят на случай дальнейших действий России по "эскалации напряженности".

Страны ЕС далеки от консенсуса по поводу мер в отношении России в связи с включением в ее состав Крыма.

"Этот шаг неприемлем и, разумеется, еще больше дестабилизирует ситуацию", - сказал высокопоставленный европейский чиновник. Но, достаточен ли такой шаг для введения экономических санкций, этот вопрос будет предметом дискуссий на саммите, сказал он, сообщает Голос Америки.

Великобритания и Ирландия считают, что время для "третьей стадии" уже пришло. Германия же придерживается мнения, что ответ ЕС на данном этапе должен ограничиться рамками "второй стадии" - дальнейшим расширением санкционного списка российских и крымских лиц.

Недавно ЕС уже включил в этот список 21 российского и крымского чиновников.

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Ранее Меркель заявляла, что лидеры стран ЕС на саммите примут решение о расширении списка тех, чьи авуары будут заморожены и кому запретят въезд в государства ЕС.

"Европейский совет ясно даст понять сегодня и завтра, что в случае дальнейшего обострения ситуации, мы всегда готовы приступить к принятию мер, предусмотренных "стадией три", и это уже, без сомнения, будет включать экономические санкции", - подчеркнула она.