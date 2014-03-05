Яценюк отбыл в Брюссель для участия во внеочередном саммите ЕС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабмина.

В рамках рабочего визита также состоятся встречи Яценюка с председателем Совета Европейского Союза Германом Ван Ромпеем, президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу и президентом Европейского парламента Мартином Шульцем.

Кроме того, премьер-министр Украины встретится с Генеральным секретарем НАТО Андерсом фог Расмуссеном.