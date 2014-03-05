Яценюк отбыл в Брюссель для участия во внеочередном саммите ЕС
18:26, 05 марта 2014Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк отбыл с однодневным рабочим визитом в Брюссель, где завтра, 6 марта, по приглашению Совета Европейского Союза примет участие во внеочередном саммите глав государств и правительств стран ЕС.
Яценюк в "Борисполы" / Фото: lesiv.com
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабмина.
В рамках рабочего визита также состоятся встречи Яценюка с председателем Совета Европейского Союза Германом Ван Ромпеем, президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу и президентом Европейского парламента Мартином Шульцем.
Кроме того, премьер-министр Украины встретится с Генеральным секретарем НАТО Андерсом фог Расмуссеном.
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