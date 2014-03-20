ЕС может ввести безвизовый режим с Украиной уже до конца 2014 года - глава МИД

"Если быть реалистами, мы можем получить безвизовый режим с ЕС до конца года. Нам нужно принять несколько законов и несколько подведомственных актов, которые предусматривают введение биометрических паспортов, контроль на границах", - сообщил Дещица в интервью изданию День.

Андрей Дещица сказал, что обсуждается и другой вариант сотрудничества.Читайте такжеВ прошлом году более трех тысяч украинцев получили визы на обучение в Великобритании

"Другой вариант, о котором мы говорим с европейскими коллегами, заключается в том, что страны евросоюза должны выдавать долгосрочные и многократные визы. Если они будут выдавать визы не на три месяца, а как минимум на год, а максимум на пять, то мы снимем этот вопрос относительно получениия виз", - отметил Дещица.