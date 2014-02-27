Европарламент проголосовал за безвизовый режим с Молдовой

«Граждане Молдовы скоро смогут путешествовать в Шенгенскую зону без визы согласно законопроекту, который одобрил в четверг парламент», - говорится в пресс-релизе. «За» соответствующий законопроект проголосовали 460 парламентариев, 40 – «против» и 10 воздержались, передает РИА «Новости».

Законопроект рекомендует разрешить безвизовый въезд в Шенгенскую зону сроком на 90 дней в течение 180 дней гражданам Молдовы с биометрическими паспортами. Как отмечается в документе, Молдова первой из стран "Восточного партнерства" выполнила все требования плана по упрощению визового режима с ЕС.

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Как сообщил РИА «Новости» представитель ЕП, Совет ЕС по иностранным делам примет решение на заседании в апреле. Если законопроект будет одобрен, то он будет опубликован в официальном печатном органе ЕС и вступит в силу. Ожидается, что это произойдет до лета.

Молдова и Грузия на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе в ноябре парафировали Соглашения об ассоциации с ЕС. В дипломатической практике это означает предварительное подписание международного договора лицами, участвовавшими в его разработке, в подтверждение достигнутой договоренности. В декабре председатель ЕС Херман ван Ромпей сообщил, что ЕС хочет подписать Соглашение об ассоциации с этими странами до августа 2014 года.