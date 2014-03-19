В Севастополе похитили командующего ВМС Украины Гайдука

Как сообщает ТСН со ссылкой на представителя "самообороны" Крыма "им теперь "будут заниматься спецслужбы".

В то же время, один из севастопольских сайтов сообщил, что Гайдука обнаружили в одном из помещений на территории штаба и якобы вывезли сотрудники ФСБ.

В Минобороны Украины подтвердили факт вывода командующего ВМС Сергея Гайдука из штаба ВМС в Севастополе группой лиц.

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"Мы подтверждаем, что его вывели из штаба ВМС, сейчас выясняем подробности", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, Минобороны Украины уточняет информацию о том, что Гайдука в наручниках вывели из штаба сотрудники Главного разведуправления ВС России. "Где он сейчас находится, мы не знаем", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, сегодня в Севастополе захватили Штаб ВМС Украины. Часть украинских офицеров покинули захваченный штаб.