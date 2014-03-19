В Севастополе похитили командующего ВМС Украины Гайдука
Группа неизвестных вывезла командующего ВМС Украины Сергея Гайдука из Штаба ВМС в Севастополе.
Как сообщает ТСН со ссылкой на представителя "самообороны" Крыма "им теперь "будут заниматься спецслужбы".
В то же время, один из севастопольских сайтов сообщил, что Гайдука обнаружили в одном из помещений на территории штаба и якобы вывезли сотрудники ФСБ.
В Минобороны Украины подтвердили факт вывода командующего ВМС Сергея Гайдука из штаба ВМС в Севастополе группой лиц.
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"Мы подтверждаем, что его вывели из штаба ВМС, сейчас выясняем подробности", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В частности, Минобороны Украины уточняет информацию о том, что Гайдука в наручниках вывели из штаба сотрудники Главного разведуправления ВС России. "Где он сейчас находится, мы не знаем", - добавили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, сегодня в Севастополе захватили Штаб ВМС Украины. Часть украинских офицеров покинули захваченный штаб.