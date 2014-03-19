Тимошенко: Я вернулась. Сочувствую всем, кто не ждал

Об этом она написала в своем Twitter.

"Здравствуйте! Я вернулась. Во всех значениях этого слова. Спасибо всем кто поддерживал и боролся и сочувствую всем, кто не ждал", - сказала Тимошенко.

Сегодня днем экс-премьера выписали из берлинской клиники Charite.

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Как сообщал УНИАН, с 7 марта Юлия Тимошенко находилась в Германии на лечении.

Врачи клиники Charite диагностировали ей межпозвонковую грыжу и корешковый синдром - сдавливание нервов.