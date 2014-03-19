Вопрос о выводе сотрудников МВД Украины из Крыма решит СНБО - Аваков

13:40, 19 марта 2014
Политика
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Вопрос о выводе сотрудников МВД Украины, которые находятся на территории Крыма, будет решаться на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Аваков повідомив про можливе швидке виведення працівників МВС із Криму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на брифинге.

Отвечая на вопрос журналистов, правдива ли информация о подготовке к выводу украинской милиции из Крыма, министр сказал: "Будет соответствующее решение СНБО и тогда будет соответствующая публичная позиция".

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Как сообщал УНИАН, 1 марта 2014 года Совет федерации России единогласно принял предложение Президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом с 27 февраля вооруженные люди без опознавательных знаков блокируют и захватывают военные, приграничные и государственные объекты в Крыму.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% тех, кто принял в нем участие, проголосовали о присоединении Крыма к РФ.

18 марта президент РФ Владимир Путин попросил парламент принять в состав РФ двух новых субъектов - Крым и Севастополь, а в Кремле было подписано соглашение о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

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