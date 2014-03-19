Вопрос о выводе сотрудников МВД Украины из Крыма решит СНБО - Аваков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на брифинге.

Отвечая на вопрос журналистов, правдива ли информация о подготовке к выводу украинской милиции из Крыма, министр сказал: "Будет соответствующее решение СНБО и тогда будет соответствующая публичная позиция".

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Как сообщал УНИАН, 1 марта 2014 года Совет федерации России единогласно принял предложение Президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом с 27 февраля вооруженные люди без опознавательных знаков блокируют и захватывают военные, приграничные и государственные объекты в Крыму.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% тех, кто принял в нем участие, проголосовали о присоединении Крыма к РФ.

18 марта президент РФ Владимир Путин попросил парламент принять в состав РФ двух новых субъектов - Крым и Севастополь, а в Кремле было подписано соглашение о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.