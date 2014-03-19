В Крыму Московский патриархат с оружием описывает имущество УПЦ КП - архиепископ
02:02, 19 марта 2014Политика
0 0
В Крыму священники Московского патриархата начали инвентаризировать имущество, которое принадлежит представителям Киевского патриархата.
В Крыму Московский патриархат с оружием описывает имущество УПЦ КП / facebook
Об этом в эфире "5 канала" рассказал архиепископ Крымский Климент.
"Недавно был случай, когда священник Московского патриархата из Севастополя вместе с вооруженными активистами приехали в село Перевальное и начал интересоваться информацией относительно документации, начали делать описание нашего имущества и предупредили, что, как только украинские военные покинут Перевальное, эта церковь на территории военной части будет принадлежать Московскому патриархату", - сообщил архиепископ Климент.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter