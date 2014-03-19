В Крыму Московский патриархат с оружием описывает имущество УПЦ КП - архиепископ

Об этом в эфире "5 канала" рассказал архиепископ Крымский Климент.

"Недавно был случай, когда священник Московского патриархата из Севастополя вместе с вооруженными активистами приехали в село Перевальное и начал интересоваться информацией относительно документации, начали делать описание нашего имущества и предупредили, что, как только украинские военные покинут Перевальное, эта церковь на территории военной части будет принадлежать Московскому патриархату", - сообщил архиепископ Климент.