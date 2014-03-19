Лавров по телефону пугал Керри ответными санкциями России

Российский дипломат в очередной раз пригрозил, что без ответа санкции стран Запада в отношении российских чиновников не останутся, сообщает Newsru.

В министерстве подчеркнули, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. "Лавров привлек внимание к принципиальным оценкам, изложенным в обращении президента России от 18 марта. Было подчеркнуто, что жители республики демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали свой выбор, который Россия принимает и уважает", - говорится в сообщении.

Как отметили в МИДе, в свете высказанных Путиным позиций Лавров считает введенные США и Евросоюзом санкции "абсолютно неприемлемыми". Он пообещал, что без последствий они не останутся.

На этом разговор, кажется, перешел в стандартное "общее" дипломатическое русло. В сообщении МИДа говорится, что министры рассматривали возможность "международного содействия в преодолении острого кризиса" на Украине "на основе широкого внутриукраинского диалога с участием всех ответственных политических сил и всех регионов".

В итоге была подтверждена "готовность продолжить обсуждение предложений, направленных на выполнение соглашения от 21 февраля". Лавров подчеркнул, что особенно необходимо "положить конец провокациям ультранационалистических и радикальных сил в отношении русскоязычного населения", которые российские власти видят, вероятно, в каждом жесте сменившихся украинских политиков.

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По мысли Лаврова, избавиться от провокаций могут помочь "наблюдатели от ОБСЕ или Совета Европы при условии обеспечения их беспристрастного мандата и четкого согласования мест и модальностей размещения в различных регионах Украины". После этого они с Керри договорились продолжать "рабочие контакты по поиску путей урегулирования на Украине".

Сегодня исчерпывающий комментарий дало само министерство иностранных дел РФ. В своем заявлении МИД пригрозил ответными мерами, и, отвечая на принятый накануне список из 21 гражданина РФ и Украины, заявил, что Европа сама виновата в произошедшей в Киеве смене власти".