Жителей Крыма передали из рук в руки, как мешок картошки - Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что жителей Крыма передали из рук в руки, как мешок картошки.

Об этом он заявил на пресс-конференции относительно ситуации в Крыму во вторник, 18 марта.

"Миллионы русских лягли спать в одной стране, а проснулись за границей", - сказал Путин.

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Он считает, что вопрос о передаче Крыма Украине решали кулуарно.

"В условиях тоталитарного государства у Жителей Крыма и Севастополя ни о чем не спрашивали - просто поставили перед фактом. По большому счету, это решение воспринималось как некая формальность. Ведь территория передавались в рамках одной большой страны", - подчеркивает Путин.