В Польше заговорили о начале новой холодной войны между Западом и Россией

Об этом сообщает «Польское радио».

В то же время Козей подчеркивает, что вряд ли это может быть столь масштабный экономический и дипломатический конфликт, как 70 лет назад.

Глава Бюро национальной безопасности считает, что Польше пока не грозит никакая прямая военная агрессия, однако ее нельзя исключать в долгосрочной перспективе. Актуальная ситуация подсказывает, что Североатлантический Альянс должен укрепить свои восточные границы.

Пока что главную роль в обороне Польши играет 32 бригада тактической авиации в Ласку, где размещаются американские F-16.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единогласно приняла предложение Президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом с 27 февраля вооруженные люди без опознавательных знаков блокируют и захватывают военные, пограничные и государственные объекты в Крыму.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% тех, кто принял в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к РФ.

17 марта Совет ЕС ввел санкции в отношении России - приняла список из восьми крымчан-граждан Украины и 13 граждан России, которым будет запрещен въезд в ЕС и заморожено их активы на территории Евросоюза.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении ряда лиц, действия которых были направлены на усиление кризиса в Украине и поддержку военной агрессии на территории Автономной Республики Крым, говорится в официальном сообщении Белого дома.

В частности, санкции вводятся в отношении российских чиновников: Владислава Суркова (помощник Президента РФ Владимира Путина), Сергея Глазьева (советник Президента РФ), Леонида Слуцкого (депутат Государственной думы, председатель Комитета по делам СНГ, Евразийской интеграции и отношений с соотечественниками), Андрея Клішаса (член Совета Федераций, председатель комитета по вопросам развития гражданского общества), Валентины Матвиенко (председатель Совета федераций), Дмитрия Рогозина (вице-премьер-министр правительства РФ) и Елены Мізуліної (депутат Государственной думы).

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Кроме того, под действие санкций попадают Сергей Аксенов (самопровозглашенный премьер-министр Крыма) - за угрозу миру, стабильности, территориальной целостности Украины, Владимир Константинов (спикер Крымского парламента, который провозгласил декларацию независимости Крыма 11 марта 2014 года), Виктор Медведчук (лидер движения «Украинский выбор» и спонсор экс-президента Виктор Януковича) и собственно Виктор Янукович (экс-президент Украины, который бежал из Украины в Россию и обратился к Путину с просьбой ввести в Украину войска).

Канада и Япония также заявили о введении санкций в отношении России.