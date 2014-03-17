В список санкций ЕС включены командующие российских ВС и члены Совета Федерации

Санкции против указанных лиц предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов, передает РБК.

В список вошли семь членов Совета Федерации: 1. Озеров Виктор Алексеевич (р.1958) - председатель комитета по безопасности и обороне Совета Федерации; 2. Джабаров Владимир Михайлович (р.1952) - первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации; 3. Клишас Андрей Александрович (р.1972) - председатель комитета по конституционному праву Совета Федерации; 4. Рыжков Николай Иванович (р.1929) - член комитета по федеральным проблемам, региональной политике и Северу Совета Федерации; 5. Бушмин Евгений Викторович (р.1958) - заместитель спикера Совета Федерации; 6. Тотунов Александр Борисович (р.1957) - член комитета по культуре, науке и информации Совета Федерации; 7. Пантелеев Олег Евгеньевич (р.1952) - первый заместитель председателя комитета по парламентским вопросам Совета Федерации.

Под санкции также попали три представителя Госдумы: 8. Миронов Сергей Михайлович (р.1953) - член Совета Госдумы, глава партии "Справедливая Россия"; 9. Железняк Сергей Владимирович (р.1970) - заместитель спикера Госдумы. 10. Слуцкий Леонид Эдуардович (р.1968) - председатель комитета Госдумы по СНГ.

Заключают список российские трое российских высокопоставленных военных: 11. Витко Александр Викторович (р.1961) - вице-адмирал, командующий Черноморским флотом; 12. Сидоров Анатолий Алексеевич - командующий российским западным военным округом; 13. Галкин Александр - глава Южного военного округа России.

Всего в санкционный список попал 21 человек.

Как сообщал УНИАН, среди попавших под санкции - восемь представителей Крыма.

1. Сергей Аксёнов, премьер-министр Крыма, которого не признает Киев;

2. Владимир Константинов, спикер крымского парламента;

3. Рустам Темиргалиев, вице-премьер правительства автономии;

4. Денис Березовский, бывший командующий ВМС Украины;

5. Алексей Чалый, самопровозглашенный мэр Севастополя;

6. Петр Зима, непризнанный Киевом начальник СБУ в Крыму ("СБ Крыма");

7. Юрий Жеребцов, помощник спикера парламента Крыма, активный организатор референдума;

8. Сергей Цеков, вице-спикер парламента автономии.