В «Межигорье» обнаружили раритетные авто киностудии имени Довженко

В резиденции бывшего президента Виктора Януковича «Межигорье» обнаружены три раритетных автомобиля, которые ранее принадлежали киностудии им. Довженко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил пресс-секретарь Антикоррупционного комитета по борьбе с коррупцией в органах власти Александр Герасимов.

В частности, Герасимов рассказал о сделке, в результате которой раритетные советские автомобили оказались в собственности Януковича.

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По его словам, еще в 2009 году генеральный директор киностудии им. Довженко Игорь Ставчанский взял кредит в коммерческом банке “Камбио”, а в качестве залога внес имущество киностудии, а именно: практически весь автопарк из 27 автомобилей. Среди них были и советские раритетные авто - 2 «Чайки» и один ЗИЛ-114.

Впоследствии, когда киностудия не смогла рассчитаться за взятый кредит, автомобили перешли в собственность банка. Это произошло в марте 2010 года.

Потом банк выставил эти автомобили на аукцион. Автомобили приобрел благотворительный фонд “Поддержка развития одесского кинематографа” в лице директора Дениса Лошакова.

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При этом Герасимов подчеркнул, что автомобили были проданы по цене, которая в десять раз ниже, чем могут стоить такие автомобили: за каждое авто заплатили всего по 200 тыс. грн.

После этого автомобили были переданы в управление делами «Межигорья».

При каких обстоятельствах произошла передача сейчас пока еще неизвестно.

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Герасимов считает виновным в этой мошеннической сделке директора киностудии Ставчанского, который до сих пор продолжает занимать эту должность.

Также Герасимов добавил, что, по его информации, директор киностудии имеет отношение к так называемой “семье Януковича”: он имеет тесные отношения с экс-заместителем министра внутренних дел Сергеем Лекарем.

Кроме того, Герасимов сказал, что имеет подозрения относительно того, что ко второму президентскому сроку Януковича планировался полный развал киностудии Довженко и передача ее земель под застройку.

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По его словам, последние годы киностудия фактически не осуществляет уставную деятельность, там не снимаются фильмы.

Он заявил, что киностудия сознательно доводилась до состояния упадка, чтобы в результате ликвидировать ее как хозяйствующий субъект и передать землю под застройку.