Посол Китая объяснил, почему его страна не вмешивается в ситуацию в Крыму

Об этом посол Китайской Народной Республики в Украине Чжан Сиюнь заявил во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины - руководителем аппарата МИД Андреем Олефировым, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины.

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В ходе встречи основное внимание было уделено поиску дипломатических путей урегулирования ситуации вокруг Автономной Республики Крым на основе сохранения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Речь шла об использовании с этой целью потенциала международных организаций, в частности ООН. В контексте обсуждения вопроса относительно рассмотрения 15 марта Советом Безопасности ООН проекта резолюции по Украине посол КНР сообщил, что одним из базовых постулатов внешней политики Китая является принцип невмешательства.

Было выражено понимание традиционных подходов китайской стороны и надежды на дальнейшую активизацию позиции КНР в отношении Украины.

Также была подтверждена готовность нашего государства к урегулированию кризиса путем диалога с РФ за столом переговоров.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Россия ветировала на заседании Совета Безопасности ООН резолюцию, которая осуждала референдум в Крыму об отделении от Украины. Из 15 членов Совета Безопасности ООН 13 проголосовали за резолюцию, Китай воздержался, а Россия была единственной, кто проголосовал против.