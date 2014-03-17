С 30 марта Республика Крым переходит на московское время. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Верховного Совета Крыма, сообщает Крымское информационное агентство.

Решение о переводе времени поддержало 79 депутатов.

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Парламентарии постановили установить движение воздушного, водного, железнодорожного, междугороднего транспорта, а также осуществлять работу телефонных и телеграфных связей на территории Респулики Крым в соответствии с московским временем.

Стрелки часов переведут вперед. Сейчас разница во времени между Симферополем и Москвой составляет 2 часа.