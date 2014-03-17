Крым переходит на московское время
11:22, 17 марта 2014Политика
0 0
Решение о переводе времени поддержало 79 депутатов.
Крымчане готовятся войти в состав РФ / REUTERS
С 30 марта Республика Крым переходит на московское время. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Верховного Совета Крыма, сообщает Крымское информационное агентство.
Решение о переводе времени поддержало 79 депутатов.
Читайте такжеВР АРК провозгласила Крым независимым государством
Парламентарии постановили установить движение воздушного, водного, железнодорожного, междугороднего транспорта, а также осуществлять работу телефонных и телеграфных связей на территории Респулики Крым в соответствии с московским временем.
Стрелки часов переведут вперед. Сейчас разница во времени между Симферополем и Москвой составляет 2 часа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter