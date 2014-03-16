Кличко: Военные должны адекватно отвечать на попытки вторжения на территорию Украины

Об этом заявил лидер "УДАРа" Виталий Кличко во время пребывания на пограничном отделе "Горск" на Черниговщине, сообщает пресс - служба партии.

"Военные должны адекватно отвечать на попытки вторжения на территорию Украины . Потому что мы уже видим, как русские воины, которых сегодня «нет» в Крыму , совершают вылазки на Херсонщине. А МИД России предупреждает, что будет рассматривать обращение о"защите" наших граждан на Востоке Украины. Это угроза полномасштабной интервенции в нашу страну. Нас заставляют обороняться, и мы должны защищать свое государство", - отметил Кличко.