Кличко: Военные должны адекватно отвечать на попытки вторжения на территорию Украины
22:11, 16 марта 2014Политика
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Украинская армия должна охранять границы страны в соответствии с сегодняшней ситуации и решительно реагировать на любые угрозы проникновения российских военных на территорию Украины.
Военные должны адекватно отвечать на попытки вторжения на территорию Украины
Об этом заявил лидер "УДАРа" Виталий Кличко во время пребывания на пограничном отделе "Горск" на Черниговщине, сообщает пресс - служба партии.
"Военные должны адекватно отвечать на попытки вторжения на территорию Украины . Потому что мы уже видим, как русские воины, которых сегодня «нет» в Крыму , совершают вылазки на Херсонщине. А МИД России предупреждает, что будет рассматривать обращение о"защите" наших граждан на Востоке Украины. Это угроза полномасштабной интервенции в нашу страну. Нас заставляют обороняться, и мы должны защищать свое государство", - отметил Кличко.
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