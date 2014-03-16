Чопские пограничники задержали 33 нелегалов из Афганистана и Сирии

Сегодня ночью пограничники Чопского отряда задержали на украинско-словацкой границе 33 незаконных мигрантов, которые пытались пересечь границу несколькими группами.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

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«Одну из групп нарушителей пограничники обнаружили во время проверки государственной границы на околице села Оноковцы Закарпатской области. После срабатывания сигнализационного устройства на границе пограничный наряд сразу же прибыл на место обнаружения и задержал 6 мужчин за 200 метров от госграницы. Они оказались выходцами из Афганистана», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что менее чем через час пограничники задержали еще 27 человек. По словам задержанных, у которых не было никаких документов, 24 из них оказались гражданами Афганистана, а трое – выходцами из Сирии.

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Сейчас задержанные доставлены в пограничное подразделение, проводится проверка и мероприятия по поиску причастных к переправке задержанных лиц.

Как отметили в Госпогранслужбе, в условиях резкого обострения напряжения на государственной границе Украины пограничники продолжают усиленно охранять государственную границу не только на восточном и южном участке границы, но и на других участках нашего государства.