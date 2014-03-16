Заблокированные в Крыму украинские морпехи пишут родным, что вернутся

Медсестра Нелли Шевчук уже две недели круглосуточно следит за новостями из Крыма, ведь именно столько времени феодосийские морпехи находятся в осаде российских военных, говорится в сюжете ТСН.

Ее сын, Юрий Шевчук, не был дома с июля - с тех пор как окончил военный институт и уехал служить в батальон морской пехоты в Феодосии. Мать каждый день умоляет сына по телефону:

"Сынок, только не стреляй, не убей никого. Береги себя, сынок, береги".

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Об армии Юрий Шевчук мечтал с детства, сына всегда поддерживал отец. Мать рассказывает, что почти 40 лет назад ее муж тоже хотел стать профессиональным военным. И в армии получил травму головы, с тех пор - инвалид первой группы. Но хотя служба покалечила ее мужа, мать перечить выбора сына не стала.

Через журналистов ТСН Юрий передает маме письмо и обещание вернуться. "Все будет хорошо. Мам, я вернусь!", - говорит он. Обнять маму и всю семью в мирной Украине Юра надеется в мае - на свое 23-летие.

"Всегда говорю: все закончится и буду собираться в отпуск. Так что скоро увидимся",- уверен Шевчук.