Заблокированные в Крыму украинские морпехи пишут родным, что вернутся
Лейтенант Юрий Шевчук передал письмо из Феодосии до Киева через журналистов ТСН.
Медсестра Нелли Шевчук уже две недели круглосуточно следит за новостями из Крыма, ведь именно столько времени феодосийские морпехи находятся в осаде российских военных, говорится в сюжете ТСН.
Ее сын, Юрий Шевчук, не был дома с июля - с тех пор как окончил военный институт и уехал служить в батальон морской пехоты в Феодосии. Мать каждый день умоляет сына по телефону:
"Сынок, только не стреляй, не убей никого. Береги себя, сынок, береги".
Читайте такжеРоссийские военные требуют от морпехов Керчи сдаться РФ до 16 марта - МОУ
Об армии Юрий Шевчук мечтал с детства, сына всегда поддерживал отец. Мать рассказывает, что почти 40 лет назад ее муж тоже хотел стать профессиональным военным. И в армии получил травму головы, с тех пор - инвалид первой группы. Но хотя служба покалечила ее мужа, мать перечить выбора сына не стала.
Через журналистов ТСН Юрий передает маме письмо и обещание вернуться. "Все будет хорошо. Мам, я вернусь!", - говорит он. Обнять маму и всю семью в мирной Украине Юра надеется в мае - на свое 23-летие.
"Всегда говорю: все закончится и буду собираться в отпуск. Так что скоро увидимся",- уверен Шевчук.