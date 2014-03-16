Кернес назвал причины ночной стрельбы в Харькове

"Это последствия политического противостояния. Идет эскалация конфликта в СМИ. Не надо сейчас подогревать и выяснять, кто начал стрелять, это работа правоохранительных органов", - ответил он на вопрос о виновниках столкновения, в котором погибли двое людей во время марафона ТСН.

Он сообщил, что в переговорах с забаррикадованими людьми принимали участие ряд силовых чиновников. "В переговорах принимали участие прокурор города, начальник областной милиции и представитель СБУ.

Они это делали для того, чтобы обеспечить безопасность горожан", - сказал мэр Харькова.

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Геннадий Кернес уверяет, что домашний арест не мешает ему выполнять функции мэра города. "Я работаю полноценно и результативно", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в Харькове, в ночь с 14 на 15 марта произошла кровавая стычка между проукраинскими и пророссийскими активистами возле офисов организаций "Просвещение" и "Патриоты Украины" на улице Рымарской, 18, в Харькове.

Во время стрельбы погибло 2 человека. Милиция задержала около 40 человек.