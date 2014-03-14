Кернес сообщил о двух погибших в столкновениях в Харькове

23:52, 14 марта 2014
Политика
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Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о двух убитых и пяти раненых  во время столкновений парней из бойцовского клуба "Оплот" и активистов Правого сектора и Патриота Украины

Харьков, штурм Просвиты / atn.ua

«Я, как вы знаете, нахожусь под домашним арестом. Но работаю в телефонном режиме. По той информации, которой я располагаю, два трупа и пять пострадавших», — сказал Кернес по телефону корреспонденту «МедиаПорта», уточнив, что это информация на данную минуту. 

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Погибшие, по данным городского головы, — милиционеры. 

Напомним, В ХАрькове возле офисов Просвиты и "Патриота Украины" происходят столкновения. Пророссийские молодчики с георгиевскими ленточками штурмуют офисы в которых заблокированы активисты "Патриота".

Слышны выстрелы и взрывы. Пострадавших с места событий вывозят кареты скорой помощи

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