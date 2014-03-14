Кернес сообщил о двух погибших в столкновениях в Харькове

«Я, как вы знаете, нахожусь под домашним арестом. Но работаю в телефонном режиме. По той информации, которой я располагаю, два трупа и пять пострадавших», — сказал Кернес по телефону корреспонденту «МедиаПорта», уточнив, что это информация на данную минуту.

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Погибшие, по данным городского головы, — милиционеры.

Напомним, В ХАрькове возле офисов Просвиты и "Патриота Украины" происходят столкновения. Пророссийские молодчики с георгиевскими ленточками штурмуют офисы в которых заблокированы активисты "Патриота".

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