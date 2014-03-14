Турчинов остановил действие "декларации о независимости" Крыма
21:05, 14 марта 2014Политика
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И.о. Президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов своим указом остановил действие постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым «О Декларации о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя".
Турчинов остановил действие декларации сепаратистов
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе и.о. президента Украины.
"Согласно части второй статьи 137, статьи 112 Конституции Украины постановляю приостановить действие Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 11 марта 2014 № 1727-6/14 "О Декларации о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя" как таковой, что не отвечает Конституции и законам Украины», - говорится в тексте Указа и отмечается, что он вступает в силу со дня опубликования.
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