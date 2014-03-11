Рада Крыма приняла "декларацию о независимости"

Об этом сообщается на сайте ВР АР Крым.

В частности, Рада Крыма ссылается на решение международного суда ООН в отношении Косово от 22 июля 2010 года который признал, что одностороннее провозглашение независимости частью государства не нарушает какие-либо нормы международного права.

Читайте такжеВ Крыму в онлайн-опросе о присоединении к России уже проголосовало 102% аудитории"Если в результате предстоящего 16 марта 2014 года прямого волеизъявления народов Крыма будет принято решение о вхождении Крыма, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь, в состав России, Крым после референдума будет объявлен независимым и суверенным государством с республиканской формой правления.", - сказано в "декларации".

После объявления независимости сепаратисты планируют попросить включить Крым в состав России.

Текст Декларации (орфография и пунктуация сохранены)

Декларация о независимости Автономной Республики Крым и г.Севастополя:

Мы, депутаты Верховного Совета Автономной Республики Крым и Севастопольского городского Совета, исходя из положений Устава Организации Объединенных Наций и целого ряда других международных документов, закрепляющих право народов на самоопределение, а также принимая во внимание подтверждение международным судом ООН в отношении Косово от 22 июля 2010 года того факта, что одностороннее провозглашение независимости частью государства не нарушает какие-либо нормы международного права, принимаем совместно решение:

1. В случае если в результате предстоящего 16 марта 2014 года прямого волеизъявления народов Крыма будет принято решение о вхождении Крыма, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь, в состав России, Крым после референдума будет объявлен независимым и суверенным государством с республиканской формой правления.

2. Республика Крым будет демократическим, светским и многонациональным государством, которое обязуется поддерживать мир, межнациональное и межконфессиональное согласие на своей территории.

3. Республика Крым как независимое и суверенное государство в случае соответствующих результатов референдума обратится к Российской Федерации с предложением о принятии Республики Крым на основе соответствующего межгосударственного договора в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта Российской Федерации.

Декларация Утверждена Постановлением Верховного Совета Автономной Республики Крым на внеочередном пленарном заседании 11 марта 2014 года (подписана Председателем Верховного Совета Автономной Республики Крым В. Константиновым) и Постановлением Севастопольского городского Совета на внеочередном пленарном заседании 11 марта 2014 года (подписана Председателем Севастопольского городского совета Ю. Дойниковым).