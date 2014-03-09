БТРы, выехавшие из Львова, погрузили на поезд
Несколько десятков БТРов и другую военную технику, которую вчера вывели из воинских частей Львова, потом погрузили на железнодорожные платформы.
По официальной версии, техника предназначена для участия в военных учениях.
Очевидцы сообщили ZAXID.NET, что 8 марта около 17:00 военную технику, в частности, несколько десятков БТРов, погрузили на железнодорожные платформы на станции Скнилов, что расположена на западной окраине Львова.
"Там также есть много солдат, но они достаточно веселы и не напряжены", - рассказал очевидец.
Читайте такжеКолонна военной техники покинула ЛьвовВ Минобороны утверждают, что военная техника будет задействована в "учениях", однако не уточняют, где именно.
Руководитель Западного регионального медиацентра Минобороны подполковник Александр Поронюк подтвердил загрузку БТР на железнодорожные платформы, однако отказался назвать конечный пункт назначения эшелонов с военной техникой.
Напомним, что с 27 февраля в Крыму и прилегающих к нему южных областях Украины разворачивается военная операция, санкционированная официальными органами власти России. И в Украине, и в других странах, за исключением России, события в Крыму называют "военной интервенцией".