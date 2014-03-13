Более 1,5 млн крымчан смогут проголосовать на незаконном референдуме

Избирательная комиссия Крыма по проведению незаконного референдума о статусе республики уточнила списки избирателей, на данный момент их чуть больше 1,5 миллиона человек, заявил журналистам глава комиссии Михаил Малышев. Об этом пишут РИА Новости.

"Мы провели полную сверку списков наших избирателей. Всего в голосовании по референдуму смогут принять участие 1,515 миллиона человек, это без города Севастополя, у которого собственная избирательная комиссия", — сказал он.

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Малышев также сообщил, что все бюллетени под надежной охраной были доставлены во все 27 территориальных избирательных комиссий, которые начнут выдачу бюллетеней участковым избирательным комиссиям.

Как ранее сообщал УНИАН, Верховная Рада Крыма 6 марта постановила присоединить Крым к РФ и вынесла на референдум 16 марта два альтернативных вопроса: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины? Жители Крыма смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера по киевскому времени. Референдум обойдется в 16,2 млн гривен.

Киев считает «опрос» неконституционным. Такого же мнения придерживаются и мировые лидеры. Референдум пока признает лишь официальная Москва.