Харьковская облрада не будет обсуждать статус русского языка и федерализацию Украины

По информации пресс-службы обларды, некоторые общественные организации области требуют созыва внеочередной сессии, которая должна назначить в регионе референдум о федеративное устройство и государственный язык, передает ТСН.

"Предложенные вопросы могут быть предметом рассмотрения исключительно всеукраинского референдума, который, согласно статье 72 Конституции Украины назначается Верховной Радой или президентом.

Кроме того, закон "О всеукраинском и местном референдуме" утратил силу 28.11.2012 года. Депутатский корпус Харьковской областной рады не может вносить в повестку дня сессии вопросы и принимать решения, которые противоречат действующему законодательству", - говорится в сообщении.

Кроме того, в облсовете уверены, что федерализация государства требует серьезной подготовительной работы специалистов-правоведов и широкого общественного обсуждения.