Федерализация для Донбасса: эвтаназия под видом автономии

Потенциальные «отщепенцы» проводят митинги и устраивают провокации, в частности, в Донецкой и Луганской областях. Отдельные местных облсоветов педалируют тему проведения всеукраинского референдума по вопросу федерализации страны. А некоторые из них даже угрожают, что, в случае невыполнения этого требования, «оставляют за собой право обратиться за помощью к братскому народу Российской Федерации».

При этом, в Донецке о перспективе федерализации предпочитают говорить в будущем времени, а вот горячие головы из депутатов Луганского облсовета, похоже, готовы отделяться от Украины (или обретать некую «полную» автономию) прямо сейчас.

УНИАН проанализировал возможные перспективы для этих регионов, если они все же добьются желаемого и, тем или иным образом, выйдут из состава Украины.

Опыт Приднестровья

Агитаторы за сепаратизм в Луганской и Донецкой областях в вопросе присоединения к РФ могут опереться на опыт Приднестровья. Напомним, «заполучив» в свое время ПМР, Россия, вдогонку, получила контроль над большей частью промышленности бывшей МССР, ибо индустрия Молдавии как раз и размещалась на той территории, которую, при поддержке русских солдат, заняли сепаратисты. Это – Молдавский металлургический завод, Молдавская ГРЭС, текстильный комбинат «Тиротекс», коньячный завод «Квинт» и так далее. Взамен на раскол страны Тирасполь получил дармовой газ для этих промышленных предприятий – но дармовой не в смысле даром – просто, газ, потребляемый Приднестровьем, Россия как бы продает Молдове: ведь РФ на деле так и не признала независимость и государственность ПМР. Таким образом, все приднестровские газовые долги, которые на сегодняшний день составляют до 10 млрд долларов, Москва «вешает» на Кишинев.

Для еще большего повышения привлекательности дружбы с Россией, Москва ежегодно вливает в Приднестровье немалые суммы, которые идут на экономически неоправданное повышение пенсий, зарплат и соцпособий. Помощь исчисляется десятками миллионов долларов.

Повышение пенсий и зарплат выглядят привлекательно, однако, в реальности такая искусственная поддержка лишь усугубляет и откладывает во времени проблемы региона: там продолжают расти поток эмиграции, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса, инфляция. В связи с этим, эксперты-международники считают, что Приднестровье находится на пороге экономической катастрофы. Тем более, с учетом растущих долгов за газ, которые рано или поздно придется возвращать (а Молдова платить за соседей-сепаратистов не собирается).

Бюджет страны, которая вовсю пытается превратиться в субъект Российской федерации, еще ни разу не был сбалансирован. Приднестровье тратит гораздо больше, чем зарабатывает. А российский бизнес, в том числе, вовсю использует ПМР как оффшорную зону. Это факт широко известен, но никто ничего менять не хочет – власть региона не плохо себя чувствует в таких условиях, да и на пенсии-зарплаты работягам пока хватает. Но все понимают: искусственное благополучие может рухнуть в любой момент.

К примеру, Путин передумает возрождать СССР, или его планам сильно помешают. Что тогда будет делать Приднестровье, которое уже много лет не развивается и представляет собой только буферную зону? Скорее всего, по прогнозам экспертов, начнет проситься в Молдову, которая в ближайшем будущем начнет интегрироваться на рынки ЕС, а, в дальнейшем, благополучно переступит границу еврозоны, чему может способствовать Румыния. К слову, с завидной регулярностью различные эксперты говорят и о том, что, с учетом 20 лет напряжения между Молдовой и Преднистровьем, политикам из непризнанной страны будет безопасней, в случае чего, просить у Киева присоединения к Украине.

Туманные перспективы сепаратистского будущего прекрасно понимают и нынешние приднестровские политики, которые, при этом, не желают расставаться с российскими «подачками». Именно с этим связано недавнее решение местного парламента разрешить использовать в Приднестровье законы Российской Федерации. Такими методами в Тирасполе «отрабатывают» российскую помощь. И, даже если руководство ПМР не согласовывало такое решение с Кремлем, это прекрасно вписывается в политику РФ — помешать Молдове ратифицировать и подписать соглашение об Ассоциации с ЕС. Ведь хоть само Приднестровье считает себя независимой страной, на деле даже Россия не признает его независимость. По факту, с точки зрения России, Приднестровье – это как бы часть Молдовы, но с другими законами, которые могут противоречить международным нормам и европейским стандартам. И менять свое отношение к Тирасполю Москва не намерена.

Судите сами: 98% приднестровцев высказались на референдуме за присоединение к РФ еще в 2006 году, но Кремль до сих пор не торопится даже признавать независимость ПМР, а признает лишь «особый статус» Приднестровья.

Восток кормит Украину?

Возвращаясь к теме возможной автономии или присоединения к РФ Донецкой и Луганской областей, стоит отметить, что, на сегодняшний день, эти регионы отнюдь не так привлекательны для России, как, в свое время, было привлекательно Приднестровье (где промышленность работала на газе, за который гипотетически должен платить кто-то другой, да и географическое положение ПМР более стратегически интересно, чем у граничащего с РФ Юго-Востоком Украины).

Дело в том, что обе области, где некоторые политики регионального уровня кричат о том, что местным жителям будет лучше в условиях автономии, на деле весьма убыточны. Только за первое полугодие 2013 года (за второе полугодие цифры еще не доступны) Донецкая область перечислила в бюджет Украины 3,85 млрд грн, а получила – 13,09 млрд грн. То есть, чистые убытки Донетчины за первые 6 месяцев прошлого года – 9,24 миллиарда гривень!

Не лучше обстоят дела и в Луганской области, где за первое полугодие 2013-го в бюджет страны отправили 4,35 млрд грн., попросив в общей сложности помощи на 9,42 млрд грн. То есть, у Луганщины убыточность была на уровне 5,07 млрд.

Если не рассматривать общий «областной котел», а брать только промышленность, которой славится Донбасс, то предприятия Донетчины, по результатам всего 2013 года, показали 4,215 млрд грн убытка. Убыточных компаний на территории Донецкой области — 46%. То есть, почти половина всех предприятий – не зарабатывают. Аналогична и ситуация с Лунганскими «промышленными гигантами» - 6,479 млрд грн общего убытка по результатам прошлого года.

К примеру, добыча угля, вопреки мифам о «кормлении страны», на самом деле вовсе не приносит государству прибылей. Наоборот, чтобы поддержать угольщиков, Украина ежегодно тратит около 12-14 млрд гривен, заработанных другими регионами страны. Преимущественно, это происходит через механизм компенсации разницы между ценой реализации угля (по которой его есть смысл покупать предприятиям) и его себестоимости (из-за выработки верхних угольных слоев за долгие годы добычи «черного золота», украинский уголь, вырубленный во многих шахтах на огромной глубине, стоит в итоге намного дороже польского или, к примеру, казахского).

В этой связи не удивительно, что обе области — крупные должники по выплатам заработных плат. Так, в Донецкой области в 2013 году жители региона недополучили 96,7 млн грн, в Луганской – 38,3 млн грн..

Дабы как-то погашать эти и другие долги, оба региона продолжают оставаться «просителями» из государственного бюджета. В 2014 году Донецкая область получит из казны 5,494 млрд грн дотаций, Луганская – 2,528 млрд грн дотаций. Примерно 30% этих сумм — уходят на угольные дотации.

Любопытно, что все эти обстоятельства прекрасно понимают местные бизнес-элиты и представители исполнительной власти: именно поэтому, например, экс-губернатор Донецкой области и нынешний глава Донецкого облсовета Шишацкий пытается остудить горячие головы «федерализаторов» и призывает сохранить неделимую Украину; да и ни один крупный бизнесмен на Востоке ни слова не сказал в поддержку федерализации или сепаратизма.

Ведь, в случае гипотетического отделения, или получения некой широкой автономии, просить помощи Донбассу будет не у кого. Во всяком случае, рассчитывать на прямые вливания из бюджета Украины (собранного в других регионах) права, по идее, не будет, а помощь «братской» России, как известно, имеет форму кредитов под немаленький процент, которые, рано или поздно, придется отдавать. В случае же вступления в состав РФ Донбассу придется встать в конец очереди из дотационных регионов самой России, где убыточных и депрессивных местностей тоже хватает.

В принципе, жители будущих субъектов федерации, могут парировать, что не углем единым славится Донбасс. А отдельные города, где есть предприятия – промышленные гиганты, могли бы выиграть от прихода инвесторов. Но, во-первых, на успешных предприятиях региона работает лишь небольшая часть населения Донбасса (прибыльные заводы и шахты потому и прибыльны, что производственные процессы там оптимизированы, а рабочий персонал «ужат» до минимума), а куда девать тысячи людей, которые останутся без работы, когда инвестор закроет убыточные направления тех или иных бизнесов? И, во-вторых, как показывает практика, даже прямая покупка работающих украинских предприятий российскими инвесторами отнюдь не является панацеей для первых. Наглядный пример – простаивающий Лисичанский нефтеперерабатывающий завод в Луганской области, принадлежащий россиянам.

Некогда второе по мощности в Украине предприятие, способное ежегодно перерабатывать 16 млн тонн нефти, после десятилетнего управления двумя российскими нефтяными гигантами, простаивает уже два года. Напомним, первым негосударственным собственником завода в 2001 году стала российко-британская компания ТНК-ВР. Как рассказал УНИАН директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, ТНК-ВР, по большому счету, завод просто эксплуатировала, выжимая из него тот запас прочности, который был заложен еще в советское время. «Особо никто, ничего там не модернизировал... Для своего времени этот завод был передовым, и компания не считала нужным его развивать», - сказал он.

По словам Куюна, благодаря тому, что Лисичанский НПЗ был одним из самых «молодых» заводов на просторах СССР, это позволило ему оставаться конкурентоспособным вплоть до 2005 года. «Как только требования времени стали другими, конкуренция с зарубежными поставщиками обострилась, и это привело к постепенной утрате заводом позиций. В результате чего он и был остановлен», - сказал эксперт.

Собственно, Лисичанский НПЗ был остановлен с марте 2012 года. А надежду на его воскрешение подала крупнейшая в истории мирового нефтяного бизнеса сделка, состоявшаяся в 2013 году. Государственный российский нефтяной гигант «Роснефть» в марте прошлого года за 50 млрд долл купила 100% ТНК-ВР. Это приобретение позволило «Роснефти» стать крупнейшей в мире компанией по объемам добычи и запасов углеводородов.

Несмотря на это, на Лисичанском НПЗ чуда не произошло, завод так и не запустился. «Сначала запустить Лисичанский НПЗ обещали украинские чиновники профильного ведомства Юрий Бойко и Эдуард Ставицкий. Сама «Роснефть» отмалчивалась до осени прошлого года. Осенью они заявили, что планируют запуск на конец весны, но уже в 2014 году произошла коррекция и теперь речь идет о запуске летом», - сказал Сергей Куюн.

Справедливости ради отметим, что «Роснефть» произвела на заводе часть восстановительных работ и вела подготовку к его запуску. Но произойдет ли это летом? «Будет ли он запущен? Это вопрос. Думаю, что в связи с последними событиями, шансы на это снизятся. Особенно, учитывая политическую ситуацию, в целом, а также понимая, что экономика переработки в Лисичанске будет не очень хорошей. В лучшем случае, она может стать безубыточной», - отмечает эксперт.

Впрочем, по словам Куюна, за прошедшие годы завод окончательно отстал от современных требований, и даже при условии возвращения в работу, ему будет достаточно тяжело конкурировать с игроками восточноевропейского рынка нефтепродуктов. «На данном этапе, без проведения модернизации, заводу будет тяжело конкурировать с белорусской продукцией, а также с продукцией Кременчугского НПЗ, который обладает лучшей экономикой, являясь более технологичным... Да и качество нефтепродуктов Кременчугского НПЗ тоже обходит Лисичанский по ряду позиций. С учетом всего этого, для «Роснефти» переработка на этом заводе будет не очень интересной», - подчеркнул эксперт.

Кроме того, чтобы привести Лисичанский НПЗ к современным требованиям, по оценкам экспертов консалтинговой группы «А-95», «Роснефти» уже сейчас необходимо вложить в завод около 500 млн. долл. Готова ли российская компания сделать это? С учетом недавнего обвала фондовых рынков в России это крайне сомнительно.

«Добро пожаловать в Магадан»

Стало быть, если Россия не возгорит желанием без надежд на возврат капиталов инвестировать в Луганскую и Донецкую область (забыв о насущных потребностях своих неблагополучных регионов, коих и в РФ – хватает), всплывет еще одна тотальная проблема украинских регионов — безработица. Уже сегодня в Донецкой области 33,4 тысячи безработных, в Луганской на пособие по безработице пытаются выжить 20,4 тысяч человек. Содержать их за счет бюджета Российской Федерации будет накладно. Но запасной выход у русских — есть.

К примеру, российский министр развития Дальнего Востока Александр Галушка уже выступил с предложением использовать украинцев в качестве резерва «при становлении территорий опережающего развития на Дальнем Востоке».

По его словам, инвестиций на севере России более, чем достаточно. А вот трудовых ресурсов не хватает. «Очевидный плюс привлечения жителей Украины (в развитие Дальнего Востока, — УНИАН) в том, что на Дальнем Востоке появятся люди без языкового, ментального и культурного барьеров», - считает российский министр.

Ну, действительно, какие могут быть различия у луганчан и дончан, которые не желают находить общий язык со своими нынешними соотечественниками из Львова или Тернополя, с жителями Республики Саха (Якутия) или Чукотского автономного округа? А про Камчатку, Магадан и Сахалин, пожалуй, можно и вовсе не беспокоиться.

Артем Белоусов, Ольга Гордиенко, Нана Черная, Татьяна Урбанская