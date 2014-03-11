Крым не сможет выйти из состава России, если в него войдет - эксперт

Крым не сможет выйти из состава России, если в него войдет.

Об этом пишет в своем блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы" адвокат, президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник.

"Раздаются тревожные голоса: не подтолкнет ли самоопределение Крыма отдельные части нашей страны к выходу из Российской Федерации - прежде всего, конечно, кавказские республики", - пишет Резник.

Впрочем, отмечает он, в Уголовный кодекс РФ введена новая статья 280-1 «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

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"Так что если местный парламент какого-либо региона примет решение выйти из российской государственности и созовет референдум – тут-то всем народным избранникам светит до пяти лет лишения свободы", - подытоживает он.

Российский адвокат подчеркивает, что новая статья Уголовного кодекса была принята прямо перед Новым годом 28 декабря 2013 года – "киевский майдан в то время уже вовсю бушевал".

Как ранее сообщал УНИАН, 6 марта Верховная Рада Крыма приняла решение о присоединении Крыма к России в качестве субъекта Российской Федерации.