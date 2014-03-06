Крымские сепаратисты решили просить Путина присоединить Крым к России

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 78 из 86 депутатов.

Как сообщил журналистам под стенами крымского парламента вице-спикер автономии Сергей Цеков, такое решение было принято в ответ на действия «украинских национал-радикалов», от которых постоянно поступают угрозы в отношении Крыма.

«Была аннексия Крыма Украиной. Именно из этих соображений и настроений мы приняли решение о вхождении в состав Российской Федерации. Я думаю, что нам там будет лучше и комфортнее», - сказал Цеков.

По его словам, власти Крыма ожидают возмущение со стороны официального Киева на принятое сегодня решение.

Вместе с тем Цеков подчеркнул, что Украина в начале 90-х получила «независимость из рук Советского Союза - фактически России», и этот процесс был воспринят нормально. Поэтому, считает Цеков, и сегодняшние процессы в автономии должны восприниматься адекватно.

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На том же заседании крымский парламент принял решение перенести референдум о статусе Крыма с 30 на 16 марта по двум вопросам: «Вы за вхождение Крыма в Россию в качестве субъекта РФ?» и «Вы за восстановление Конституции АРК 1992 года?».

Около 12.30 в стенах Верховного Совета по некоторым данным началась пресс-конференция крымского спикера Владимира Константинова, на которую пропускали только аккредитованных журналистов, при этом никакой рассылки от пресс-центра не было, и кто аккредитовывал непонятно.

В парламент зашли представители российских телеканалов, российских информагентств и подконтрольные парламенту автономии СМИ, в частности агентства КИА. Вместе с тем представители мировых СМИ, среди которых Рейтер, а также украинские журналисты, в частности УНИАН, себя в списках прессы не обнаружили, поэтому на мероприятие не попали.