Кернес убежден, что мстить ему пытается лично Аваков

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом Кернес на пресс-конференции прокомментировал открытие в отношении него уголовного производства.

Читайте такжеКернеса обвиняют в похищении человека, пытках и угрозах убийством

«История моих отношений сегодня с действующим министром внутренних дел Арсеном Аваковым известна многим, и она перманентно меняется с учетом разных обстоятельств жизни. Говорить о том, что сегодня отсутствует желание использовать свое служебное положение, я бы не стал. Я это адресую министру внутренних дел. Если я не прав, я извинюсь, если я прав, вы в этом убедитесь», - сказал Кернес.

Он также выразил убеждение, что открытие уголовного производства инициировала не Генпрокуратура и СБУ, а Министерство внутренних дел.

Читайте такжеКернеса вызвали на допрос в Генпрокуратуру

«Я думаю, что вся эта бодяга, которую я называю уголовное производство, выросла из недр милиции. Это не документы Службы безопасности Украины, это не документы Генеральной прокуратуры. Я думаю, что эти листы, сшитые грязными нитями, — это недра правоохранительных органов, а конкретно милиции», - подчеркнул мэр.

Кернес также добавил, что он попробует доказать, что открытие в отношении него уголовного производства является местью Авакова. «Когда я говорю о том, что это элементы мести, у меня для этого есть основания, и поверьте мне, что я постараюсь доказать. Не только я один, меня окружают достаточно добрых, мудрых, опытных, профессиональных людей, и мы постараемся доказать спокойно и понятно, причем четко, с конкретными аргументами и фактами», - отметил он.

Говоря о личных отношениях с Аваковым, Кернес обратил внимание на неприязнь.

«В моем случае, какие отношения сегодня у министра и харьковского городского головы — рабочие, какие личные отношения — неприязненные», - подсуммировал Кернес.

Как сообщал УНИАН, сегодня Кернес заявил, что его обвиняют в похищении человека, пытках и угрозах убийством. Он отметил, что уголовное производство в отношении него возбуждено 25 февраля. Мэр добавил, что производство открыто по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 11 марта, Кернес получил повестку Генпрокуратуры. Он обязан явиться в 10.00 в четверг, 13 марта, в следственное управление по адресу: Киев, улица Борисоглебская, 18, для участия в допросах. Кернес в уголовном производстве проходит в статусе подозреваемого.

Вчера, 10 марта, после допроса в Генпрокуратуре экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин было арестован и направлен в СИЗО в соответствии с постановлением Шевченковского райсуда от 1 марта.