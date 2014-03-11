Кернес убежден, что мстить ему пытается лично Аваков
Харьковский городской голова Геннадий Кернес считает, что и.о. министра внутренних дел Украины Арсен Аваков лично пытается отомстить ему.
Как передает корреспондент УНИАН, таким образом Кернес на пресс-конференции прокомментировал открытие в отношении него уголовного производства.
Читайте такжеКернеса обвиняют в похищении человека, пытках и угрозах убийством
«История моих отношений сегодня с действующим министром внутренних дел Арсеном Аваковым известна многим, и она перманентно меняется с учетом разных обстоятельств жизни. Говорить о том, что сегодня отсутствует желание использовать свое служебное положение, я бы не стал. Я это адресую министру внутренних дел. Если я не прав, я извинюсь, если я прав, вы в этом убедитесь», - сказал Кернес.
Он также выразил убеждение, что открытие уголовного производства инициировала не Генпрокуратура и СБУ, а Министерство внутренних дел.
Читайте такжеКернеса вызвали на допрос в Генпрокуратуру
«Я думаю, что вся эта бодяга, которую я называю уголовное производство, выросла из недр милиции. Это не документы Службы безопасности Украины, это не документы Генеральной прокуратуры. Я думаю, что эти листы, сшитые грязными нитями, — это недра правоохранительных органов, а конкретно милиции», - подчеркнул мэр.
Кернес также добавил, что он попробует доказать, что открытие в отношении него уголовного производства является местью Авакова. «Когда я говорю о том, что это элементы мести, у меня для этого есть основания, и поверьте мне, что я постараюсь доказать. Не только я один, меня окружают достаточно добрых, мудрых, опытных, профессиональных людей, и мы постараемся доказать спокойно и понятно, причем четко, с конкретными аргументами и фактами», - отметил он.
Говоря о личных отношениях с Аваковым, Кернес обратил внимание на неприязнь.
«В моем случае, какие отношения сегодня у министра и харьковского городского головы — рабочие, какие личные отношения — неприязненные», - подсуммировал Кернес.
Как сообщал УНИАН, сегодня Кернес заявил, что его обвиняют в похищении человека, пытках и угрозах убийством. Он отметил, что уголовное производство в отношении него возбуждено 25 февраля. Мэр добавил, что производство открыто по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.
Сегодня, 11 марта, Кернес получил повестку Генпрокуратуры. Он обязан явиться в 10.00 в четверг, 13 марта, в следственное управление по адресу: Киев, улица Борисоглебская, 18, для участия в допросах. Кернес в уголовном производстве проходит в статусе подозреваемого.
Вчера, 10 марта, после допроса в Генпрокуратуре экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин было арестован и направлен в СИЗО в соответствии с постановлением Шевченковского райсуда от 1 марта.