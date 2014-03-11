Рада призвала РФ немедленно вывести войска, а гарантов безопасности - защитить целостность Украины

Как передает корреспондент УНИАН, постановление поддержали 263 из 322 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция КПУ, а из фракции Партии регионов проголосовали лишь 23 народных депутата.

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В обращении сказано, в частности, о том, чтобы Великобритания, Северная Ирландия и США выполнили свои обязательства как страны-участницы Будапештского меморандума по предоставлению гарантий безопасности Украине и приняли все возможные дипломатические, политические, экономические и военные меры для немедленного прекращения агрессии и сохранения независимости суверенитета и существующих границ Украины.

Также народные депутаты требуют от Российской Федерации немедленно вывести войска с территории Украины, прекратить агрессию против Украинского государства и гарантировать ее территориальную целостность и независимость.

Справка УНИАН. Будапештское соглашение - Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия — международный договор, заключенный 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией о безъядерном статусе Украины. Соглашение было подписано в Будапеште и содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.

В настоящее время Украина как субъект Меморандума настаивает на исключительно мирном разрешении конфликта в Крыму. НАТО и Европейский Союз также пока не рассматривают возможности военного присутствия в Украине, сконцентрировавшись на дипломатическом решении ситуации в Крыму.