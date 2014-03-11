Украинские военные в Крыму жалуются на отсутствие четких приказов

Об этом заявили в украинской воинской части в Евпатории, заблокированной российскими солдатами, сообщает Радио Свобода.

"Нашу часть и другие части держат в осаде эти «сверчки» (российские солдаты без опознавательных знаков, также известные как "зеленые человечки" - УНИАН). Это - нормальная, продуманная военная спецоперация. Это - военнослужащие Черноморского флота Российской Федерации. И на нас, военных украинской армии, давят эти военнослужащие, а мы даже не можем в ответ пикнуть", - рассказывает украинский офицер.

По его словам, у российских военных есть приказ, и они четко и профессионально его выполняют. В то же время, украинские военные до сих пор не имеют четкого указания.

"Имеем оккупацию со стороны России, а наша нынешняя власть в Киеве (или Министерство обороны, другие ведомства) ничего не делает, пальцем не пошевелит", - возмущается солдат.

Читайте такжеРоссийские военные пытаются захватить воинскую часть на мысе Тарханкут в КрымуОн требует от руководства четких инструкций, что делать в той или иной ситуации, а не "просто призывов не поддаваться на провокации".

"Вот, например, нападающие перелезут через забор нашей воинской части и начнут угрожать. А у меня - автомат под мышкой и стрелять нельзя. Ну как это так? Даже если против нас будут идти «по беспределу» эти ряженые казачки (из Ростова-на-Дону они или откуда), даже на этот случай нет команды. Мы даже не имеем разрешения защищать самих себя", - говорит украинский служащий.

"Из нас не надо делать героев, но должны же быть хоть какие-то четкие приказы, четкая информация о том, что происходит в Крыму. И я не хочу быть героем Украины посмертно. Но, если придется, то буду", - подытожил офицер.

Осада длится уже неделю, украинские военные не имеют возможности нормально питаться, вынуждены вывезти из Крыма свои семьи и в любой момент ждут провокаций и штурма со стороны оккупантов или их подельников из «самообороны Крыма». Но, несмотря на это, украинские военные не собираются изменять присяге.