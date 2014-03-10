Меркель обсудит ситуацию в Украине с Туском

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время запланированного на среду, 12 марта, визита в Варшаву планирует обсудить ситуацию в Украине.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь правительства Польши Малгожата Кидава Блоньска.

”Канцлер будет в Польши и будет говорить на эту тему с главой правительства”, - сказала собеседник агентства.

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Она отметила, что события в Украине развиваются очень быстро, и польские власти внимательно за этим следят. ”Динамика происходящего в Украине такая быстрая, что очень трудно предусмотреть, что будет. Польша внимательно наблюдает за происходящим и быстро реагирует”, - сказала пресс-секретарь правительства Польши.