В Киеве тушили пожар в многоэтажке
10:08, 08 марта 2014Политика
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В Киеве вчера, 7 марта, в 22.44 произошел пожар в 9-этажном жилом доме по ул. Теремковской, 21.
kharkiv.mns.gov.ua
Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.
Жители дома сразу вызвали спасателей, которые через несколько минут уже работали на месте. Оказалось, что на 7-м этаже в общем коридоре горит мусор.
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Уже в 23:08 пожарные полностью ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 5 кв. м.
Как выяснили эксперты опытно-испытательной лаборатории, вероятно, что причиной пожара стал занос постороннего источника зажигания.
Никто из жильцов дома не пострадал, заверили в ГСЧС.
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