В Киеве тушили пожар в многоэтажке

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Жители дома сразу вызвали спасателей, которые через несколько минут уже работали на месте. Оказалось, что на 7-м этаже в общем коридоре горит мусор.

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Уже в 23:08 пожарные полностью ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 5 кв. м.

Как выяснили эксперты опытно-испытательной лаборатории, вероятно, что причиной пожара стал занос постороннего источника зажигания.

Никто из жильцов дома не пострадал, заверили в ГСЧС.