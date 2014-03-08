СМИ: Тимошенко прибыла на лечение в Берлин

Она отправилась туда из Дублина, где принимала участие в конгрессе Европейской народной партии и, в частности, встречалась с Ангелой Меркель.

Как сообщило немецкое агентство ДПА, самолет с Тимошенко на борту приземлился в берлинском аэропорту Шенефельд, откуда она сразу направилась в столичную клинику "Шарите".

Ориентировочно лечение продлится полторы-две недели. Будет ли операция на позвоночнике, как раньше настаивали немецкие медики, Тимошенко не говорит. Мол, это 8 марта сообщат ее врачи на пресс-конференции

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Ранее немецкие врачи неоднократно обследовали Тимошенко в клинике на территории Украины и указывали на необходимость срочной операции.

Как сообщили в "Шарите", Тимошенко на пресс-конференции присутствовать не будет.

"Кроме того, она не намерена давать никакие интервью во время своего пребывания в Берлине", - добавили в клинике.

Несмотря на отказ общаться с журналистами, Тимошенко планирует встречаться с политиками.

"Я сейчас еду в клинику "Шарите" для того, чтобы иметь возможность потом работать, двигаться, полноценно себя чувствовать. Это абсолютно не мешает моим ежедневным консультациям с лидерами мирового уровня для того, чтобы останавливать крымскую агрессию", - заявила Тимошенко.

По немецким законам, врачи не имеют права разглашать информацию о своих пациентах без их желания. Именно поэтому представители "Шарите" отказываются от каких-либо комментариев о состоянии здоровья Тимошенко.

По материалам ИТАР-ТАСС, ТСН